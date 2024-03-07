Заказы американских промпредприятий значительно снизились

В январе 2024 года заказы промышленных предприятий США уменьшились на 3,6% к декабрю на фоне снижения заказов на пассажирские самолеты Boeing Co., сообщило Министерство торговли страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, это самый значительный спад с апреля 2020 года.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,9%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали 3,1%.

В декабре, по уточненным данным, объем заказов сократился на 0,3%, а не вырос на 0,2%, как было объявлено ранее.

Спрос на транспортное оборудование в январе сократился на 16,2%, первичные металлы - на 1,9%. Заказы на компьютеры и другую электронную продукцию выросли на 1,3%, электрическое оборудование, приборы и компоненты - на 0,9%.

Заказы промпредприятий без учета транспортного оборудования уменьшились в позапрошлом месяце на 0,8%.

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