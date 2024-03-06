Дефицит бюджета Франции превысил прогнозы

Дефицит бюджета Франции в 2023 году будет значительно выше целевого показателя, и правительству придется пойти на дополнительные меры по сокращению расходов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил министр финансов страны Брюно Ле Мэр в интервью газете Le Monde.

"Из-за потери налоговых поступлений в 2023 году мы значительно превысим целевой показатель дефицита в 4,9% ВВП", - сказал Ле Мэр.

Франция уже запланировала сокращение бюджетных расходов на 10 млрд евро в 2024 году. Следующие шаги могут включать внесение поправок в бюджет летом, а затем поиск возможностей для дополнительных сокращений затрат на 12 млрд евро в бюджете на 2025 год.

В феврале министерство финансов подтвердило цель сократить дефицит госбюджета до 4,4% ВВП в 2024 году с 4,9% в 2023 году, прогноз на 2025 год составляет 3,7%.

В конце прошлого года Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) назвала цели французского правительства слишком амбициозными и спрогнозировала, что в 2025 году дефицит бюджета страны опустится всего лишь до 4,6% ВВП.

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