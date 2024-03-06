Азербайджан является одной из стран с высоким потенциалом в области ВИЭ

Азербайджан является одной из стран с высоким потенциалом в области возобновляемых источников энергии.

Как передает Day.Az, об этом в среду Trend сказал эксперт-экономист Халид Керимли.

По его словам, ожидается, что в ближайшие годы производство энергии из возобновляемых источников в Азербайджане достигнет 10 гигаватт. "Во-первых, появится возможность экономить на газе, используемом для производства электроэнергии, и направлять его на экспорт. Также была достигнута договоренность о поставке электроэнергии как в Турцию, так и в несколько европейских стран по линии, которая будет проложена по дну Черного моря. В результате прилагаемых усилий может сформироваться третье по величине экспортное направление после экспорта нефти и газа. Но для этого необходимы большие инвестиции в инфраструктуру", - сказал эксперт.

Он отметил, что в прошлом году производство электроэнергии было на первом месте в ненефтяном секторе страны. "Было экспортировано электроэнергии на сумму более 402 миллионов долларов. 12,2 процента нашего ненефтяного экспорта составляла электроэнергия. Для сравнения, в 2022 году мы экспортировали электроэнергии на сумму 121,6 миллиона долларов. То есть экспорт электроэнергии увеличился более чем в 3,3 раза. Наша страна экспортирует электроэнергию в основном в Грузию и Турцию. В прошлом году была построена крупнейшая в Каспийском регионе и на пространстве СНГ солнечная электростанция в Гарадаге. Строительство финансировалось совместно Фондом развития Абу-Даби, Азиатским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития и Японским агентством международного сотрудничества (JICA)", - добавил Керимли.

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