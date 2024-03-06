Стоимость золота установила новый исторический максимум

Цены на золото обновили исторический максимум и впервые в истории превысили отметку $2,15 тыс. за тройскую унцию на торгах в Нью-Йорке. Об этом свидетельствуют данные с сайта биржи Comex, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В моменте стоимость тройской унции достигла отметки в $2153 +(0,51). По состоянию на 17:45 стоимость металла скорректировалась до $2151,1(+0.42%).

"Растущие ожидания снижения процентных ставок, которые повышают привлекательность недоходных слитков, после недавних слабых экономических данных в США, а также опасения неизбежной коррекции на фондовых рынках привели к сильному спросу на альтернативные классы активов, такие как биткойны и золото", - рассказал Reuters аналитик Commerzbank Карстен Фритч.

В свою очередь, аналитики UBS ожидают, что при снижении ставки ФРС к середине года спотовая цена золота достигнет $2250 за унцию к концу 2024 года, поддерживаемая покупками центральных банков и спросом из Китая.

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