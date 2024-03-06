ЦБ Азербайджана и ВБ обсудили основные направления новой рамочной программы партнерства

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк обсудили основные направления новой рамочной программы партнерства

Как сообщает в среду Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" написал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

"Сегодня в Центральном банке прошла встреча с делегацией во главе с Антонеллой Бассани, вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии. Мы обсудили текущее состояние сотрудничества со Всемирным банком, реализуемые проекты и основные направления новой Рамочной программы партнерства со страной (2025-2028 годы). Мы также рассмотрели текущий статус технической помощи, совместно реализуемой Центральным банком Азербайджана и Всемирным банком", - говорится в публикации.

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