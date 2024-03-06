Мухтар Бабаев обсудил подготовку к COP29 с представителем Президента Конго

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев встретился с находящейся в стране личным представителем Президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международным переговорам Франсуазой Жоли.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о мерах по подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в этом году в Азербайджане, обсудили возможности взаимного сотрудничества.

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