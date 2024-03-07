Исполнительный директор ICGB о главной стратегической цели компании

Ожидается, что интерконнектор Греция-Болгария (IGB) начнет работать с расширенной пропускной способностью уже в четвертом квартале следующего года.

Как передает Day.Az, oб этом сказала в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор компании ICGB Теодора Георгиева.

"Что касается потенциальных сроков, мы надеемся работать с расширенными мощностями с четвертого квартала 2025 года на точке соединения в Старой Загоре и с четвертого квартала 2026 года на точке соединения в Комотини", - подчеркнула она.

Георгиева отметила, что физические работы начнутся, как только будут завершены все соответствующие процедуры - проектирование, выбор и привлечение подрядчика на строительство и закупка оборудования.

"ICGB будет следовать соответствующему национальному и европейскому законодательству, а также передовому опыту отрасли при составлении всех этих процедур, так же, как мы это делали на этапе строительства трубопровода. Прозрачность для нас так же важна, как и всегда", - добавила исполнительный директор.

Георгиева отметила, что поскольку IGB является частью Южного газового коридора благодаря его прямой связи с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), изучение дальнейшего наращивания потенциала существующей инфраструктуры, чтобы обеспечить увеличение поставок через TAP и TANAP в синергии с Трансбалканским трубопроводом также будет иметь стратегическое значение.

Рыночные тесты

По ее словам, компания ICGB работает над ускорением процесса рыночного тестирования для расширения мощности.

Она отметила, что ICGB запустила необязывающую фазу процесса увеличения мощности в 2023 году - всего примерно через год с момента начала коммерческой эксплуатации трубопровода.

"Результаты, - хотя и необязывающие на данный момент, - превзошли наши ожидания как оператора системы передачи. Вот почему мы приняли стратегическое решение действовать быстро и стараться, когда это возможно, оптимизировать сроки процесса расширения, позволяя увеличить мощность IGB с 3 миллиардов кубометров в год до 5 миллиардов кубометров в год. Это имеет большое значение для общей стратегической цели по пропуску 10 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в год с терминалов Греции и каспийского газа через Южный газовый коридор для выхода на рынки Молдовы, Украины, Венгрии и Словакии", - добавила Георгиева.

Исполнительный директор отметила, что обязывающий этап пройдет в июле 2024 года.

"Тем временем мы тесно сотрудничаем с другими смежными операторами системы передачи и соответствующими регулирующими органами, чтобы попытаться ускорить все соответствующие процессы. Учитывая динамику региона и изменившуюся среду безопасности, рынку нужны новые, безопасные и предсказуемые маршруты для диверсифицированных поставок, и наша задача как оператора системы передачи - сделать это возможным", - сказала она.

Георгиева отметила, что интерконнектор Греция-Болгария (IGB) вступил в текущий газовый год с забронированной мощностью более 82%.

"IGB обеспечивает почти половину внутренних потребительских потребностей Болгарии, особенно сейчас, в зимний сезон. Все остальные объемы транспортируются за пределы нашей сети, в том числе по Трансбалканскому газопроводу, на другие европейские рынки. В настоящее время у IGB зарегистрировано более 20 пользователей сети, большинство из которых европейские компании", - отметила она.

Георгиева упомянула, что главной стратегической целью ICGB на данный момент является обязательство расширить техническую мощность трубопровода до 5 миллиардов кубометров газа в год.

"Как уже упоминалось, мы уже выбрали подрядчика для проектирования газоизмерительной станции в Стара Загора. По завершении последуют закупки и строительство.

Мы также представили на общественное обсуждение проектные предложения для точки соединения в Комотини с национальным оператором Греции и для точки соединения в Стара Загора с национальным оператором Болгарии. Благодаря прошлогоднему ежегодному аукциону и стратегическому решению компании предложить квазигодовую мощность на точке соединения с сетью DESFA, чтобы обеспечить транспортировку объемов газа из СПГ- терминала в Александруполисе после запуска, IGB вступила в текущий газовый год с забронированной мощностью более чем 82%. Это число остается динамичным, поскольку мы продолжаем проводить ежемесячные, еженедельные и ежедневные аукционы, предлагая оставшуюся мощность по каждой точке соединения на платформах PRSIMA и RBP. Надо сказать, что интерес рынка к этому маршруту остается высоким, а с учетом скорого запуска СПГ - терминала в Греции есть предпосылки ожидать серьезного повышения значимости маршрута для региона", - добавила она.

Приоритеты работы IGB

Приоритеты работы интерконнектора в этом году заключаются в расширении технической мощности и обеспечении безопасной и надежной эксплуатации трубопровода на ежедневной основе, сказала она.

"Мы провели первые 365 безупречных дней без происшествий, выполнили все заказы клиентов. Мы полны решимости продолжать работать так же усердно, чтобы поддерживать этот послужной список и продолжать обеспечивать безопасность операций - как для наших сотрудников, так и для пользователей сети IGB", - пояснила исполнительный директор.

Георгиева отметила, что другим важным направлением усилий ICGB, конечно же, является расширение технической мощности трубопровода до 5 миллиардов кубометров в год.

"Мы также усердно работаем с другими операторами системы передачи в рамках Вертикального газового коридора, чтобы лучше планировать и координировать развитие существующей инфраструктуры в регионе для повышения безопасности и диверсификации поставок. Совсем недавно к инициативе присоединились Молдова, Украина и Словакия, и ICGB возглавила этот процесс в рамках нашей постоянной приверженности укреплению энергетической безопасности в регионе", - добавила исполнительный директор.

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