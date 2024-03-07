Китай увеличил импорт нефти

Китай за январь и февраль закупил за границей 88,3 млн тонн нефти и 22,1 млн тонн природного газа, увеличив их поставки на 5,1% и 23,6% соответственно. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как следует из опубликованных данных, по стоимости импорт нефти вырос на 2,8%, до $51,28 млрд. Что касается газа, соответствующий показатель снизился в денежном выражении на 5,5%, до $11,31 млрд.

Россия - ведущий экспортер энергоносителей в Китай. В 2023 году Китай закупил у РФ 107 млн тонн нефти (повышение на 24%) и 8 млн тонн сжиженного природного газа (рост на 23%). Поставки по газопроводу "Сила Сибири" увеличились в 1,5 раза, до рекордных 22,7 млрд куб. м.

Согласно подсчетам ГТУ, Китай в 2023 году увеличил импорт нефти на 11% (до 563,99 млн тонн), газа - на 9,9% (до 119,97 млн тонн). Стоимость этих энергоносителей составила $337,49 млрд (уменьшение на 7,7%) и $64,34 млрд (сокращение на 8,1%) соответственно.

Импорт угля

Поставки угля (включая лигнит) в Китай за январь - февраль выросли на 22,9% и составили 74,51 млн тонн. Согласно опубликованным данным, по стоимости угольный импорт за этот период уменьшился на 5,1%, до $7,93 млрд.

Россия динамично наращивает экспорт этого энергоносителя в Китай. Как ранее заявил вице-премьер РФ Александр Новак, в 2023 году КНР увеличила закупки российского угля на 52%. Это порядка 90 млн тонн.

Согласно статистике, в 2022 году Китай сократил импорт угольного сырья (включая лигнит) на 9,2%, до 293,2 млн тонн. В 2023 году страна увеличила закупки на 61,8%, они составили 474,41 млн тонн.

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