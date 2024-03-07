МВФ желает тесного сотрудничества с Азербайджаном

Источник: Агентство международной информации Trend

Международный валютный фонд (МВФ) рассчитывает на тесное сотрудничество с Азербайджаном в рамках COP29.

Об этом сообщил в четверг Trend источник в офисе представителя МВФ, передает Day.Az.

"Мы расчитываем на тесное сотрудничество с Азербайджаном в рамках COP29 для поддержки глобальных усилий по преодолению последствий изменения климата. Мы также тесно сотрудничаем с властями для оценки рисков и макроэкономических последствий изменения климата для Азербайджана, разработки политики для достижения целей страны по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, а также изучения вариантов финансирования борьбы с изменением климата", - подчеркнули в МВФ.

В этой связи глава МВФ Кристалина Георгиева провела встречу с президентом COP29 Мухтаром Бабаевым в кулуарах Всемирного правительственного саммита, где они обсудили приоритеты конференции и способы, которыми МВФ может поддержать глобальные усилия по преодолению последствий изменения климата.

В МВФ упомянули, что на COP28 был достигнут важный прогресс в нескольких ключевых областях, включая исторический призыв к переходу от ископаемого топлива в энергетических системах.

"Сейчас настало время для всех заинтересованных сторон активизировать свои действия в ответ на глобальный анализ, который определяет приоритетность действий в этом десятилетии", - добавили в фонде.

Напомним, что официальное объявление о решении провести COP29 в Азербайджане было сделано в Дубае 11 декабря 2023 года. Азербайджан примет конференцию в ноябре.

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