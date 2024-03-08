Аналитики сделали прогноз по цене биткоина

По данным аналитической компании Swissblock, V-образное восстановление цены биткоина после падения во вторник, может сигнализировать о начале нового ралли, которое приведет установлению нового исторического максимума.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом пишет Coindesk.

Аналитики Swissblock сообщили, что после резкого падения биткоин повторно протестировал ценовой диапазон $59 000-$62 000, в котором консолидировался все предыдущую неделю перед тем как начать стремительный рост к историческому максимуму в $69 тыс.

Согласно графику, опубликованному Swissblock, падение биткоина после достижения нового исторического максимума является частью коррекции, в рамках которой цена первой криптовалюты протестировала бывший треугольник консолидации. Быстрый прорыв биткоина выше $62 000 стал сигналом к началу нового восходящего тренда, целью которого может стать уровень в $76 тыс.

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