Назван объем товарооборота между Азербайджаном и странами ОТГ

Объем товарооборота между Азербайджаном и странами Организацией тюркских государств (ОТГ) в 2023 году составил 9 миллиардов долларов США.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекберов в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы улучшения бизнес-среды".

Он напомнил, что членами ОТГ являются Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Государствами в статусе наблюдателя являются Туркменистан, Венгрия и Турецкая Республика Северного Кипра.

"Документ "Стратегия содействия торговле" окажет положительное влияние на развитие торговых отношений и деловой среды в рамках ОТГ. Для подготовки плана действий, связанного с реализацией стратегического документа ОТГ по содействию торговле, был определен ряд направлений: продвижение региональных торговых соглашений; мониторинг и оценка деятельности по упрощению процедур торговли; цифровизация торговых операций. Деятельность в рамках ОТГ, текущая ситуация и будущие задачи очень важны для страны", - подчеркнул он.

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