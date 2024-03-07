Для моментов, наполненных радостью, энергией и незабываемыми впечатлениями, Lankaran Springs Wellness Resort приглашает вас отметить праздник Новруз в уникальной атмосфере южного гостеприимства!

В этом году отель Lankaran Springs Wellness Resort приглашает вас окунуться в грандиозный праздник, в котором каждый момент будет наполнен радостью, увлечениями и весельем.

Что ждет гостей курортного отеля на праздничной неделе - в Новруз:

Уникальная развлекательная программа: Наши мероприятия включают в себя живую музыку, DJ-перформансы, различные выставки и мастер-классы, включая увлекательный мастер-класс по раскрашиванию яиц.

Соревнования и игры: Примите участие в наших соревнованиях по дартсу, настольному теннису, нардам, шахматам и домино, чтобы испытать свои навыки и побороться за призы.

Программа для детей: Отель подготовил специальные мероприятия для своих маленьких гостей, включая фейс-арт, различные мастер-классы, конкурсы, мини-пиццерию, мини-караоке и мини-дискотеку, чтобы каждый ребенок мог найти что-то по своему вкусу.

Проживание и питание: В стоимость пакета для двух гостей в стандартном номере включено проживание, питание (включая напитки) и участие в праздничной программе.

Не упустите возможность забронировать комнату и присоединиться к незабываемому празднованию в Lankaran Springs Wellness Resort. Спешите, количество комнат ограничено!

Для резервации и дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с отелем:

Тел.: *5445, +994 12 504 09 09

[email protected]

www.lankaransprings.az

Присоединяйтесь и создайте незабываемые воспоминания вместе с Lankaran Springs Wellness Resort!