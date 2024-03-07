Микаил Джаббаров встретился с министром экономического развития России

На встрече с министром экономического развития России Максимом Решетниковым были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня совместной деятельности в экономической сфере.

Как передает в четверг Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил посредством личного аккаунта в социальной сети Х.

"На встрече обсуждались поддержка двусторонней торговли и расширение связей между бизнесменами, укрепление партнерства в рамках транспортных и инфраструктурных проектов, определение новых направлений для сотрудничества", - говорится в публикации.

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