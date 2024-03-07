https://news.day.az/economy/1642987.html Мой визит в Баку - развитие недавних переговоров Президента Азербайджана и премьер-министра РФ - Максим Решетников
Мой визит в Баку - развитие недавних переговоров Президента Азербайджана и премьер-министра РФ - Максим Решетников
Мой визит в Азербайджан идет в развитии прошедшего на днях визита в Баку главы правительства РФ и в развитии его интенсивных переговоров с Президентом Азербайджана.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом на брифинге в Баку сказал министр экономики Российской Федерации Максим Решетников.
"Уже сегодня мы провели обсуждения по нескольким направлениям в развитии договоренностей, достигнутых на состоявшейся на днях встрече Президента Азербайджана и премьер-министра РФ", - отметил он.
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