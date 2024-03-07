Россия уверена в успехе COP29 в Баку

Мы абсолютно уверены в успехе COP29, сказал по итогам переговоров в Баку с азербайджанским коллегой министр экономики РФ Максим Решетников, сообщает Day.Az.

"Азербайджан взял на себя серьезную ношу по проведению COP29, но мы абсолютно уверены в успехе этого мероприятия", - отметил Решетников.

По его словам, тема климатической повестки важна для РФ и Азербайджана и была обсуждена сегодня в Баку. "Вопросы климата и экономики сильно переплетены. Это вопросы доступности энергоресурсов, вопросы торговых барьеров, вопросы выполнения Парижского соглашения о климате", - отметил министр.

По словам Решетникова, такая связка требует постоянных экспертных переговоров для выработки общих позиций. "Есть понимание того, какая сложная задача стоит перед Азербайджаном по COP29, чтобы найти компромисс между очень разными интересами развитых рынков, развивающихся стран, экспортёров углеводородов и поставщиков технологий новой энергии", - добавил министр.

Он отметил, что Азербайджан демонстрирует глубокий и профессиональный подход при подготовке к COP29.

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