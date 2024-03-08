В Вашингтоне заговорили об угрозе американской промышленности со стороны Китая

Китай может захватить американский рынок электромобилей, предупредила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ее слова приводит CNBC.

"Мы очень обеспокоены тем, что Китай активно наступает на нашу промышленность, хотя сейчас мы создаем невероятные возможности для производителей", - отметила она.

Китай воспринимается как угроза для американской автомобильной промышленности, поскольку экспорт автомобилей в США снижается, а такие компании, как General Motors, сокращают международные операции, отмечает издание. Между тем Китай по итогам прошлого года вырвался в лидеры по экспорту авто, обогнав Японию.

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