SOCAR и ОАО "Татнефть" подписали соглашение в сфере нефтехимии

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ровшан Наджаф встретился в Татарстане с генеральным директором ОАО "Татнефть" Наилем Магановым, сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR.

В рамках визита SOCAR и ОАО "Татнефть" подписали соглашение о взаимной деятельности в сфере нефтехимии и меморандум о взаимопонимании по совместной работе в нефтяной сфере, а также обсудили развитие человеческого капитала и перспективные совместные направления деятельности.

В ходе визита делегация SOCAR посетила комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "ТАНЕКО", а также другие предприятия ОАО "Татнефть и ознакомилась с производственным процессом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!