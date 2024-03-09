В Германии в этом году ожидается падение роста производства

Германия снизила прогноз роста на 2024 год.

Выступая перед журналистами, пресс-секретарь федерального правительства этой страны Штеффен Хебестрайт заявил, что в этом году рост производства составит всего 0,2 процента. "Экономика Германии по-прежнему находится в сложных условиях", - сказал Хебестрайт журналистам, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Еще прошлой осенью правительство ожидало роста в размере 1,3 процента.

Напомним, что 2023 год Германия закончила в состоянии рецессии, экономика страны сократилась на 0,3 процента, а последние данные говорят о том, что в первом квартале 2024 года произойдет еще одно сокращение.

Высокие процентные ставки, слабый спрос и "геополитические кризисы", включая конфликты на Ближнем Востоке и в Украине, - вот лишь некоторые из проблем, с которыми сталкивается Германия, добавил пресс-секретарь.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек представит детали последнего экономического отчета в начале следующей недели. По сообщениям СМИ, в нем будет показано, что Германия рискует столкнуться с анемичным ростом до 2028 года, если не будут приняты меры.

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