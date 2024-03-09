Атаки хуситов снизили доходы этой страны вдвое
Доходы Суэцкого канала упали на 55% - по сравнению с рекордными $9,4 млрд в 2022-2023 финансовом году из-за обстрелов повстанцев-хуситов судов в Красном море.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, oб этом заявил в эфире телеканала Sada El Balad египетский министр финансов Мухаммед Мааит.
По его словам, группировка "Ансар Аллах" атакует коммерческие суда в южной части Красного моря, вынуждая судовладельцев менять маршруты в обход Суэцкого канала, чтобы избежать соединения со Средиземным морем. Хуситы объявили, что продолжат атаки до тех пор, пока Израиль не прекратит боевые действия в Палестине.
Изменение маршрутов привело к увеличению стоимости и времени рейсов, резкому росту цен на нефть и страховых взносов на случай военных рисков. Сборы за транзит по Суэцкому каналу - основной источник иностранной валюты для Египта, переживающего худший за десятилетия экономический кризис. В 2021-2022 финансовом году доходы от канала составили $7 млрд.
До этого стало известно, насколько подорожала доставка из Индии в Россию из-за ситуации с хуситами.
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