Россия и Турция обсуждают создание газового хаба

Турция рассчитывает в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию "газовую торговую платформу" в Стамбуле в сотрудничестве с российским "Газпромом".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар.

"Мы работаем над созданием газовой торговой платформы для финансового центра Стамбула, сотрудничаем с "Газпромом". Думаем, что сможем запустить ее в короткие сроки", - сказал Байрактар.

По его словам, Анкара стремится нарастить мощности по приему газа в Силиври - турецкий рынок природного газа четвертый по величине в Европе.

Идею турецкого газового хаба выдвинул в октябре 2022 года Владимир Путин после взрывов на "Северных потоках". Он предложил переместить утраченные объемы российских поставок в регион Черного моря и создать в Турции площадку для экспорта газа, в том числе в Европу, а также для определения цен.

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