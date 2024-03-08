В Китае намерены ужесточить борьбу с коррумпированными чиновниками

Китай ужесточает борьбу с преступлениями, связанными с коррупцией. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель Верховного народного суда КНР Чжан Цзюнь. Он выступил с докладом на проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей.

"Китай решительно расправлялся с коррупцией в 2023 году", - сказал Чжан Цзюнь. Суды по всей стране завершили рассмотрение 24 тыс. дел о взяточничестве и других преступлениях, связанных с исполнением служебных обязанностей, что на 19,9% больше по сравнению с предыдущим годом.

Было завершено рассмотрение 371 дела о лицах, скрывавшихся от правосудия за рубежом и возвращенных в Китай для совершения правосудия.

Китай, отметил Чжан Цзюнь, также жестко пресекает преступления, связанные с мошенничеством в сфере телекоммуникаций в стране и из-за рубежа. В 2023 году суды завершили рассмотрение 31 тыс. связанных с этим дел, что на 48,4% больше, чем в 2022 г.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!