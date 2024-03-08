В Баку обсуждена подготовка к COP29

Состоялась встреча между министром общественного развития ОАЭ, "молодежным защитником климата" на COP28, прошедшей в этой стране, Шаммой аль-Мазруи и министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым.

Как сообщили Day.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, на встрече обсуждалась подготовка к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую примет Азербайджан, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

"Молодежный защитник климата" CОР29 по Азербайджану Лейла Гасанова также приняла участие во встрече.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Азербайджан примет это мероприятие в ноябре.

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