Нефтяные котировки заканчивают неделю снижением

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость майского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent снизилась на 1.06% и составила $82.08 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в апреле, снизилась на 1.17% и составила $78.01.

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