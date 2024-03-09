Цены на жилье по всему миру продолжили снижение

Цены на жилье по всему миру по итогам третьего квартала 2023 года снизились на 2 процента. Об этом свидетельствуют данные Банка международных расчетов (МБР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аналитики банка оценивают темпы роста цен с поправкой на инфляцию, которая по данным МВФ в прошлом году составила 6,9 процента. Жилая недвижимость в целом в мире продолжает дешеветь в течение пяти кварталов подряд, с третьего квартала 2022 года. Это первое падение цен с 2011 года, а такой продолжительный период снижения стоимость наблюдался почти 15 лет назад, во время экономического кризиса 2008 года.

Заметнее всего в третьем квартале прошлого года жилье подешевело на европейском рынке - в Люксембурге (минус 17 процентов), Германии (минус 15 процентов), Финляндии и Словакии (минус 12 процентов), а также в Чехии (минус 11 процентов). Лидерами по росту цен стали Турция (плюс 21 процент), ОАЭ (плюс 17 процентов) и Греция (плюс 9,4 процента). Россия по темпам снижения цен на жилую недвижимость оказалась на 25-м месте, они выросли на 3,2 процента меньше, чем общая инфляция.

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, мировая динамика цен в первую очередь связана с ситуацией на рынке жилья в Китае, где огромные объемы жилой недвижимости не распроданы и его стоимость падает. При этом преждевременно говорить о глобальном кризисе в этой отрасли, добавил он.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская также считает, что текущая ситуация не аналогична 2008 году. Она напомнила, что тогда кризис случился не столько из-за падения цен на недвижимость, сколько из-за выпуска американскими банками ипотечных ценных бумаг, обеспеченных жилищными займами низкого качества.

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