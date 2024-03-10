Запад не должен использовать ситуацию в регионе для поддержки исключительно Армении

В американском журнале The National Interest опубликована статья старшего аналитика Института Ньюлайнс Евгения Чаусовского, посвящённая предстоящей Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдёт в Баку в ноябре 2024 года.

Предлагаем вниманию читателей Day.Az перевод статьи.

"Когда в конце этого года мировые лидеры соберутся в Азербайджане на климатический саммит COP29, это событие во многих отношениях станет важным барометром. Как и на предыдущих международных конференциях, на ней будут подведены итоги глобальных выбросов углекислого газа и оценены международные усилия по борьбе с изменением климата. Это мероприятие также станет серьезной проверкой для Азербайджана в плане его способности направить работу в сторону эффективных климатических решений. Однако вместе с этими испытаниями появляются большие возможности, и одна из них заключается в потенциальной активизации взаимодействия Запада с Азербайджаном и другими странами Каспийского региона. Этот регион не только обладает значительным потенциалом "зеленой" энергетики, который поможет США и ЕС укрепить энергетическую безопасность и бороться с изменением климата, но и стратегическим положением, которое позволит Западу решить более широкие внешнеполитические проблемы, начиная с России и Китая и заканчивая устранением нестабильности на Каспии. Поэтому в преддверии саммита COP29 Запад должен сосредоточиться на трех ключевых направлениях взаимодействия с Каспийским регионом.

Первое напрямую связано с климатическим переходом и сотрудничеством в области устойчивой энергетики. Безусловно, уже предпринимаются значительные шаги по расширению такого взаимодействия между Западом и прикаспийскими государствами. Например, всего через несколько месяцев после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, ЕС и Азербайджан подписали меморандум о стратегическом энергетическом партнерстве, который предусматривает расширение экспорта азербайджанского природного газа в Европу до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году. В прошлом году Соединенные Штаты активизировали сотрудничество с государствами Центральной Азии в формате C5+1, в том числе провели первый саммит глав государств между американским лидером Джо Байденом и президентами пяти стран ЦА, а также запустили диалог по важнейшим полезным ископаемым для расширения сотрудничества в области чистой энергетики. С помощью таких меморандумов и диалогов Запад должен по-настоящему расширить устойчивые энергетические связи с прикаспийскими государствами. Одним из способов является увеличение частных инвестиций со стороны западных компаний в дополнение к государственным инициативам США и ЕС. Это не только позволит сторонам внести свой вклад в сокращение глобальных выбросов, но и будет способствовать климатическому переходу в Каспийском регионе и предложит Азербайджану конкретные проекты на предстоящем саммите COP29.

Второе направление, на котором Западу следует сконцентрироваться, связано с конкуренцией с Россией и Китаем. Последний стал крупнейшим торговым партнером Каспийского региона. А Россия сохраняет свои позиции доминирующей державы в сфере безопасности на Каспии, включая военные базы в таких странах, как Армения, Кыргызстан и Таджикистан. Однако в последние месяцы и Пекин, и Москва столкнулись с проблемами, мешающими их положению. Китай оказался под экономическим давлением на внутреннем фронте. Военное внимание России к Украине обнажило слабые стороны ее статуса гаранта безопасности на Кавказе и в Центральной Азии. Таким образом, у Запада появилась возможность более эффективно конкурировать с обоими государствами. Один из способов - использовать сотрудничество в секторе "зеленой" энергетики для создания более широкой связи с регионом и внутри него, особенно через Транскаспийский транспортный коридор. Другой способ - смягчить карательный подход и применить более конструктивный метод. США, в частности, должны добиться отмены поправки Джексона - Вэника, которая препятствует торговым связям с Азербайджаном и странами Центральной Азии.

Третье направление, на котором стоит сфокусироваться, - это борьба с нестабильностью в Каспийском регионе. Как показал недавний военный конфликт между Азербайджаном и Арменией, способность России играть посредническую роль оказалась неэффективной. А поскольку армянское правительство открыто заявляет о необходимости ослабить зависимость от Москвы в сфере безопасности и стремится расширить связи с Западом, это также дает Вашингтону и Брюсселю возможность активизировать свою деятельность в регионе.

Однако Запад не должен использовать эту ситуацию для поддержки одной стороны, что может нанести ущерб миру. Напротив, для США и ЕС это может стать возможностью для развития дипломатических усилий и создания фундамента для дальнейшего укрепления региональных связей. Хотя в послевоенных переговорах между Арменией и Азербайджаном еще предстоит преодолеть политические и дипломатические трудности, Запад и прикаспийские государства должны поощрять дальнейшее взаимодействие, а не политизировать его. Хотя политические и дипломатические разногласия между Баку, Ереваном и Западом неизбежны, их следует разрешить более эффективно для достижения общих целей, таких как создание более тесной экономической связи и содействие энергетическому переходу.

Действительно, армянское руководство выразило желание наладить энергетические и транспортные связи между Востоком и Западом. Был также достигнут определенный прогресс по таким вопросам, как делимитация границ между Азербайджаном и Арменией. Такие сигналы, наряду с поддержкой Ереваном инициативы Баку по проведению саммита COP29, показывают, что возможность дипломатического прогресса реальна.

По мере приближения COP29 Запад и Каспийский регион могут извлечь большую выгоду. Расширение сотрудничества в области чистой энергетики может способствовать укреплению региональных связей, борьбе с изменением климата, а также установлению стабильности. Конечно, всегда будут возникать проблемы, связанные с каждым из этих элементов. Тем не менее, степень, в которой Запад и Каспий смогут совместно маневрировать этими вызовами, может повлечь за собой важные последствия для предстоящего саммита COP29 и других мероприятий", - написал Евгений Чаусовский.

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