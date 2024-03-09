В Азербайджане создан оргкомитет в связи с учреждением Палаты оценщиков
В целях определения лиц, имеющих право на создание Палаты оценщиков, а также обеспечения подготовки и проведения учредительного собрания был создан организационный комитет.
Как передает Day.Az, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно распоряжению, для определения лиц, имеющих право на создание Палаты оценщиков, обеспечения подготовки и проведения учредительного собрания, создан организационный комитет в следующем составе:
Сахиб Алекберов - заместитель министра экономики;
Севиндж Исмаилова - начальник отдела кадров министерства экономики;
Нурана Аббасова - заместитель начальника отдела права министерства экономики - начальник отдела подготовки и экспертизы правовых актов;
Рамиз Гараев - заместитель начальника отдела учетной политики Министерства финансов;
Вусал Аббасов - старший консультант-юрист Службы государственного финансового контроля министерства финансов.
Данное распоряжение вступило в силу со дня его подписания.
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