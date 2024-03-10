США пригрозили крупнейшему банку Австрии санкциями

США пригрозили крупнейшему банку Австрии Raiffeisen Bank санкциями за ведение бизнеса в России. Об этом сообщает EUObesrver со ссылкой на документ Министерства финансов Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ведомстве сообщили, что Raiffeisen Bank International (RBI), рискует "быть отрезанным от финансовой системы США", если продолжит обслуживать торговые сделки, которые связаны с российским ВПК.

7 марта с целью уведомить австрийские власти и руководство банка о позиции американской стороны Вену посетила высокопоставленная сотрудница Казначейства США Анна Моррис.

В RBI, в свою очередь, заявили, что "принципиально не комментируют публично дискуссии с представителями власти".

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