Министр обороны ФРГ предупредил о нехватке Бундестагу миллиардов евро

Министр обороны ФРГ Борис Писториус предупредил остальных членов правительства, что Бундесверу в следующем году не хватит до €6 млрд. Под вопросом может оказаться даже достижение показателя НАТО по военным расходам в 2% ВВП, сообщила газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, на 2025 год Минфин под руководством Кристиана Линднера предусмотрел военные расходы в размере €52 млрд. Эксперты министерства обороны произвели подсчеты и пришли к "ужасающему выводу": для достижения натовского показателя в 2% ВВП в следующем году ассигнования на военные нужды нужно увеличить на €4,5-6,0 млрд.

При этом финансовая "дыра" в нем постоянно увеличивается, как и количество проектов, на реализацию которых не хватает средств. Bild приводит некоторые примеры. На реконструкцию аэродрома в Бюхеле (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) под истребители F-35 потребуется дополнительно €700 млн. Откуда их взять, пока неизвестно. То же самое касается закупок новых колесных бронетранспортеров и самолетов Eurofighter. Расходы на размещение бригады Бундесвера в Литве оцениваются минимум в €5 млрд. Они пока не учитывались при бюджетном планировании.

Как пишет газета, Писториус проинформировал канцлера Олафа Шольца о сложном финансовом положении. Минобороны сейчас ведет с Минфином переговоры о предоставлении дополнительного финансирования, но пока безрезультатно. По информации Bild, и без нужд Бундесвера в бюджете на 2025 год образуется недостача в €25 млрд. Линднер предложил профинансировать потребности армии за счет урезания части социальных расходов, но Шольц дал ясно понять, что следует добиться показателя НАТО в 2% ВВП без сокращения социальных выплат.

Германия в этом году намерена израсходовать на оборону $73,41 млрд, что составит 2,01% прогнозируемого ВВП. Шольц ранее пообещал, что страна отныне будет ежегодно соблюдать натовский критерий.

Задачу довести свои военные расходы до 2% ВВП страны НАТО поставили на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года, мотивируя это "российской угрозой" в связи с воссоединением Крыма с РФ. В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе было принято решение, что 2% ВВП должны стать не целевым, а минимальным уровнем оборонных расходов для государств альянса.

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