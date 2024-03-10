В Германии миллионы семейных компаний находятся на грани разорения

Власти Германии отменили часть субсидий для бизнеса, что может привести к краху семейных компаний, которые составляют основу экономики Германии. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация настолько напряженная, что я не уверен, что отклонил бы предложение от инвестора, если бы получил его", - сказал владелец и исполнительный директор компании по производству холодильных витрин. За несколько недель мясные лавки и пекарни, с которыми он сотрудничал, отменили свои заказы из-за отсутствия субсидий.

Дополнительной сложностью стало прошлогоднее решение Конституционного суда Германии, которое обязало правящую коалицию прекратить чрезмерное внебюджетное финансирование. Еще одной проблемой является бюрократия, которая, по словам предпринимателей, усложняет работу и отвлекает от повседневных операций, а также высокие цены на электроэнергию. Все это накладывается на последствия пандемии COVID-19, от которой семейные предприятия еще не оправились в полном объеме. Это подталкивает немцев продавать свои компании, что раньше было крайне редким явлением.

Одним из самых ярких примеров является компания Viessman, которая производит тепловые насосы. Владелец был вынужден продать ее американской фирме Carrier Global Corp. за $13,1 млрд.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!