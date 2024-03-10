Прибыль Saudi Aramco упала

Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco по итогам января - декабря 2023 года составила $121,27 млрд против $161,07 млрд в 2022 году, говорится в сообщении компании. Показатель уменьшился на 24,8% на фоне снизившихся цен на нефть, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом Saudi Aramco отмечает, что прибыль по итогам 2023 года является вторым по величине показателем в истории компании. Рекорд по чистой прибыли был поставлен по итогам 2022 года.

Свободный денежный поток компании в 2023 году составил $101,2 млрд, уменьшившись на 32% по сравнению с 2022 годом. Объем капитальных затрат компании возрос на 28%, до $49,7 млрд. Дивидендные выплаты Saudi Aramco по итогам года выросли на 30% к 2022 году и составили суммарно $97,8 млрд.

Средний уровень добычи углеводородов Saudi Aramco в 2023 году составил 12,8 млн баррелей в сутки нефтяного эквивалента (минус 7,7% к 2022 году). Добыча жидких углеводородов составила 10,7 млн баррелей в сутки (минус 9% к 2022 году). Саудовская Аравия с мая 2023 года по конец 2024 года добровольно сокращает добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в рамках договоренностей с рядом стран ОПЕК +. С июля 2023 года по июнь 2024 года королевство добровольно сокращает добычу нефти еще на 1 млн баррелей в сутки.

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