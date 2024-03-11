SOCAR предоставит КазМунайГазу предложения по маршруту Баку-Супса

SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана) в течение месяца предоставит АО "КазМунайГазу" (КМГ, национальная нефтегазовая компания Казахстана) предложения по маршруту Баку-Супса.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend Председатель Правления АО "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в рамках визита в Баку.

"Мы на встрече с господином Ровшаном Наджафовым (президент SOCAR) договорились, что в течение месяца компания SOCAR предоставит нам предложения по маршруту Баку-Супса, в том числе по тарифной политике", - сказал он.

Ранее источник в минэнерго Казахстана сообщал, что с азербайджанской стороной обсуждается вопрос возможности транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Супса в объеме до 3 миллионов тонн в год.

Затем это подтвердил и министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев. "Анализируется возможность использования трубопровода Баку-Супса, пропускная способность которого составляет 5 миллионов тонн в год. В целом дискуссии в этом направлении продолжаются со всеми заинтересованными сторонами", - сказал он в кулуарах заседания правительства.

Еще в 2022 году Азербайджан предложил Казахстану использование трубопровода Баку-Супса. Мощность Баку-Супса составляет 5-6 миллионов тонн нефти в год.

Между тем в 2023 году Казахстан транспортировал через Баку 1,39 миллиона тонн нефти, которая прошла по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

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