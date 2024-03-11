КазМунайГаз предложил SOCAR рассмотреть проекты связанные с геологоразведкой в Казахстане

АО "КазМунайГаз" (КМГ, национальная нефтегазовая компания Казахстана) предложил SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана) рассмотреть проекты связанные с геологоразведкой в Казахстане.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend Председатель Правления АО "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в рамках визита в Баку.

"КазМунайГаз" хочет, чтобы взаимоотношения с SOCAR не ограничивались вопросами транспортировки и включали максимально всю линейку или палитру сотрудничества. Так, мы договорились о том, что сейчас изучаем вопросы возможного развития проектов в сфере нефти и добычи. Кроме этого, мы предложили компании SOCAR посмотреть проекты связанные с геологоразведкой в Казахстане", - сказал он.

По его словам, президент SOCAR был проинформирован о том, что по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в 2023 году законодательно был принят так называемый Улучшенный модельный контракт (УМК) на недропользование.

"Благодаря УМК будут предоставлены наилучшие условия для инвесторов, которые заходят на геологоразведку, а также на добычу на сложных месторождениях. То есть, мы продолжаем обсуждать и изучать потенциал совместных проектов", - сказал он.

Напомним, что в 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить объем транспортировки нефти по Среднему коридору. В соответствии с данным поручением АО НК "КазМунайГаз" и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода "Баку - Тбилиси - Джейхан".

Так, в 2023 году Казахстан увеличил объем экспорта нефти в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) до 1 миллиона 392 тысяч тонн.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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