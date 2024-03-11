Казахстан планирует увеличить объем грузоперевозок с Азербайджаном по Среднему коридору

Планируется увеличить объем грузоперевозок по Среднему коридору.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-министр транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев в ходе II заседания Казахско-азербайджанского рабочего совета в Баку.

"Между Казахстаном и Азербайджаном транспортировка грузов увеличилась в полтора раза - до 4,3 миллиона тонн. Транспортировка грузов также растет по Среднему коридору. В прошлом году она увеличилась на 65 процентов", - отметил он.

По его словам, в этом году планируется еще больше увеличить транспортировку (до 4,2 миллиона тонн).

"Ряд компаний получают скидки на железнодорожные перевозки, благодаря чему увеличился объем перевозок. Также наблюдается рост перевозок китайских контейнеров (в 3 раза)", - подчеркнул он.

Вице-министр также коснулся прокладки волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря.

"Данным проектом заинтересованы не только страны региона, но и страны за его пределами. Поэтому в будущем мы готовы обсуждать прокладку дополнительных линий", - добавил С.Аблалиев.

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