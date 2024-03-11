Азербайджан может экспортировать сельхозпродукцию в Южную Корею

Азербайджан может экспортировать в Южную Корею мясную, молочную продукцию и напитки.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Корейской ассоциации импортеров Ким Бьонг-Кван в ходе мероприятия в рамках покупательской миссии из Южной Кореи в Азербайджан.

"Южная Корея является одной из крупнейших стран-импортеров. Азербайджанская продукция может выйти на этот рынок. Эта страна является страной с богатыми природными ресурсами. Азербайджан также может экспортировать в Южную Корею мясную, молочную продукцию и напитки. Мы заинтересованы в этом", - подчеркнул он.

Ким Бьонг-Кван отметил, что корейсксая сторона также заинтересована в сотрудничестве с азербайджанскими компаниями и организациями визитов для продвижения азербайджанской продукции в Южную Корею.

Он также добавил, что объем товарооборота между Азербайджаном и Южной Кореей низкий. Это связано с тем, что страны расположены в разных географических регионах.

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