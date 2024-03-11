Южная Корея заинтересована в увеличении импорта из Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель Корейской ассоциации импортеров (KOIMA) Ким Бьонг Кван на мероприятии, посвященном визиту покупательской миссии из Южной Кореи Азербайджан.

"Я возглавляю делегацию KOIMA и очень надеюсь на расширение экспорта азербайджанской продукции в Корею. Я верю, что моя делегация сделает все возможное, чтобы стимулировать импорт продукции, сделанной в Азербайджане", - подчеркнул он.

Он отметил, что надеется, что с 4 по 6 июля многие азербайджанские экспортеры примут участие в Корейской выставке импорта.

"Это укрепит отношения корейских импортеров и азербайджанских экспортеров. Я надеюсь, что экономические и деловые связи между нашими странами будут расширяться", - добавил он.

Отметим, что в ходе мероприятия исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев заявил, что товарооборот между Азербайджаном и Южной Кореей в прошлом году составил примерно 430 миллионов долларов США.

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