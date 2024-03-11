Стоимость биткойна обновила исторический максимум

Стоимость биткойна в ходе торгов росла до $72,226 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance на 15:50 по бакинскому времени, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 16:08 по бакинскому времени биткойн замедлил рост, находился на уровне $71,641 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

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