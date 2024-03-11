Крупнейший банк Австрии опроверг сообщения об угрозах США санкциями

Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) опровергла сообщения СМИ об угрозах Минфина США ввести санкции против организации из-за ее работы в России, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сообщения СМИ, согласно которым со стороны Минфина США звучали угрозы ввести санкции в отношении RBI, являются неверными", - приводит заявление банка портал ORF. В банке отметили, что США не обвиняли группу в нарушении санкционного режима.

Ранее портал EUObserver сообщил, что ведомство предупредило австрийский RBI, что он рискует быть отрезанным от финансовой системы США, если продолжит деятельность в РФ, тем самым, по версии Вашингтона, помогая российской армии. Чиновница Минфина США Анна Моррис обсуждала эту тему в Вене с представителями австрийского правительства и руководством RBI, говорилось в публикации.

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