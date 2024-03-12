Стоимость нефти медленно растет

Котировки нефти слабо растут утром во вторник, предыдущую сессию они завершили почти без изменений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,22 (0,27%), до $82,43 за баррель. В понедельник Brent подорожала на 13 центов, до $82,21 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,13 (0,17%), до $78,06 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 8 центов, до $77,93 за баррель.

Участники рынка ждут выхода данных об инфляции в США 12 марта, а также публикации ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Кроме того, трейдеры следят за соблюдением странами ОПЕК+ добровольно взятых на себя обязательств по сокращению поставок, а также за уровнем добычи в США, который с конца января держится у рекордных отметок.

"Со стороны ОПЕК и Минэнерго США поступают разнонаправленные сигналы, а для того, чтобы рынок четко определился с направлением движения", им нужно прийти к единообразию, отметила аналитик сингапурского подразделения Saxo Capital Markets Чару Чанана.

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