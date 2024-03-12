https://news.day.az/economy/1644127.html В этот день выплатят все пенсии!
В этот день выплатят все пенсии!
Государственный Фонд социальной защиты 15 марта планирует завершить выплату пенсий по республике в полном объеме.
Как сообщили Day.Az в Фонде, в этот день пенсии будут выплачены и лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
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