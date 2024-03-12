В этот день выплатят все пенсии!
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Государственный Фонд социальной защиты 15 марта планирует завершить выплату пенсий по республике в полном объеме.

Как сообщили Day.Az в Фонде, в этот день пенсии будут выплачены и лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.

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