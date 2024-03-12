Запасы газа в Европе составили около 60,5%

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы в марте находятся на рекордном уровне и составляют около 60,5%. При этом суммарный отбор из ПХГ ЕС с начала отопительного сезона приблизился к 48 млрд куб. м. Газ на бирже в Европе торгуется около $280 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 12 марта. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку этого объема.

Накануне объем прокачки составил 42 млн куб. м.

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