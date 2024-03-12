Albayrak рассматривает Азербайджан как ключевую точку опоры Среднего коридора, стратегически важную для взаимодействия с партнерами.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал менеджер Alport Baku Вахдеттин Келеш в ходе мероприятия, посвященной презентации деятельности холдинга Albayrak.

"Albayrak рассматривает Азербайджан как ключевую точку опоры Среднего коридора, стратегически важную для взаимодействия с партнерами. С открытием Зангезурского коридора компания планирует расширить свои возможности, включив этот маршрут в свою логистическую сеть", - подчеркнул он.

Келеш отметил, что лиман, в котором осуществляется портовая деятельность Albayrak Group в Баку, имеет пропускную способность 150 000 TEU/год, два закрытых складских помещения, а длина дока составляет 2 250 метров.

"Порт с грузоподъемностью 15 миллионов тонн в год, обслуживает терминалы контейнерных, пассажирских, Ро-Ро, генеральных, навалочных и проектных грузов. Терминал перевалки удобрений и контейнерный терминал в Бакинском порту вносят весомый вклад в логистическую деятельность Среднего коридора Шелкового пути", - добавил он.

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