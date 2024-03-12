Инвестиции Albayrak Group в Азербайджан уже достигли отметки в 20 миллионов долларов США.

Как передает Day.Az, об этом во вторник Trend сказал менеджер Alport Baku Вахдеттин Келеш.

"Наши инвестиции в Азербайджан уже достигли отметки в 20 миллионов долларов, целью которых является развитие логистического маршрута, связывающего Китай, Казахстан, Узбекистан, Каспийское море, Азербайджан, Турцию и, в конечном итоге, Европу", - подчеркнул он.

Келеш отметил, что эти вложения направлены на укрепление Среднего коридора, делая его более мощным.

"У нас уже есть фирма в Узбекистане, а открытие представительства в Казахстане не за горами. Тем не менее, Азербайджан станет центральным хабом для всех этих направлений. Здесь мы основали нашу компанию и уже насчитываем почти 100 сотрудников в Бакинском порту. Все проекты уже подготовлены, и Бакинский порт выступает нашим партнером. Для увеличения грузопотока по этому коридору мы сотрудничаем с казахстанскими и узбекистанскими партнерами, а Китай станет нашим следующим шагом. Наша цель - обеспечить эффективную, аккуратную и результативную работу коридора. А наш будущий план - использовать Зангезурский коридор после его открытия через Турцию и далее в Европу для транспортировки грузов", - добавил он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!