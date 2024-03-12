Центральная Азия и Азербайджан являются идеальным местом для логистических компаний.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал торговый менеджер Alport Baku Хакки Озер в ходе мероприятия, посвященного презентации деятельности холдинга Albayrak.

"Прошло уже около полутора лет с того времени, когда мы прибыли сюда. В течение первых нескольких месяцев, проводя исследования и анализируя регион Центральной Азии и Азербайджана, я пришел к выводу, что это идеальное место для экспедиторских и логистических компаний. Действительно, регион оказался чрезвычайно активным и перспективным для развития отрасли", - сказал он.

Отметим, что в июле 2022 года Albayrak приобрел операционное право на развитие Бакинского порта, который расположен на пересечении современного Шелкового пути и основных транспортных коридоров и является крупнейшим интермодальным логистическим узлом в самом сердце Евразии. В соответствии с соглашением, Albayrak Group взяла на себя управление терминалами ро-ро, контейнеров и удобрений.

Наряду с богатым опытом Alport в области логистики по всему миру, увеличение объема грузов, перевозимых из стран Центральной Азии в Европу и Турцию, будет способствовать увеличению объема перевозок, а современные логистические решения обеспечат оперативную работу и добавят ценность экономике Азербайджана за счет увеличения грузопотока в порт.

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