Министр экономики Хорватии посетит Азербайджан

Министр экономики и устойчивого развития Республики Хорватия Дамир Хабиян вечером 12 марта прибывает в Баку, сообщил журналистам чрезвычайный и полномочный посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич, передает Day.Az.

По его словам, в Баку пройдет заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Хорватией.

Также намечена встреча Хабияна с азербайджанским коллегой Микаилом Джаббаровым.

"Мы видим большой потенциал сотрудничества в малом и среднем бизнесе, агросекторе, сельском хозяйстве, туризме, продовольственной безопасности. И эти темы будут 12-13 марта обсуждаться в Баку в рамках диверсификации экономик обоих государств", - сказал посол.

Вместе с тем он сказал, что однозначно будет продолжаться сотрудничество с Азербайджаном по закупкам нефти и перспективам закупок газа.

"Азербайджан важен не только как поставщик ископаемого топлива для энергетической безопасности Европы. Сейчас растет его важность и как транспортного хаба", - отметил дипломат.

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