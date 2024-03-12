Хорватия приветствует прогресс по развитию Среднего коридора

Хорватия как часть ЕС очень заинтересована в развитии Среднего коридора, значение которого растет с каждым годом, как передает Day.Az, об этом сказал посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич, отвечая на вопрос Trend.

"Хорватия поддерживает этот проект и высоко оценивает работу, проделанную по развитию Среднего коридора. Этот проект важен для стран ЕС", - добавил посол.

Напомним, что работа по Среднему коридору ведется с 2014 года. В 2023 году по нему прошло 2,75 миллиона тонн грузов, что на 86 процентов больше показателя 2022 года. В 2024 году транспортировка может превысить 4 миллиона тонн грузов.

Мультимодальный проект "Средний коридор" соединяет Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и Европу с целью сокращения срока доставки грузов между ЕС и Китаем втрое.

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