https://news.day.az/economy/1644353.html Нефтяные котировки перешли к росту
Нефтяные котировки перешли к росту
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость майского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent повысилась на 0.61 % и составила $82.42 за баррель.
Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в апреле, повысилась на 0.64% и составила $78.06 .
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