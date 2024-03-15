COP29 в Баку может стать поворотным моментом в "зеленом переходе"

На энергетическом портале Recharge Global News опубликована статья консультанта по климатическим коммуникациям Ника Медика, посвященная предстоящему мероприятию COP29 в Баку. Предлагаем вниманию читателей Day.Az перевод данного материала.

С момента создания Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) в 1992 году стороны конвенции встречались 28 раз с тех пор, как первая КС, как ее стали называть, прошла в Берлине в 1995 году.

Самая последняя COP28 в 2023 году была организована правительством Объединенных Арабских Эмиратов в Дубае. COP29 пройдет в этом году в Баку, столице Азербайджана. Это вызвало у некоторых удивление.

Одобряя организацию этих "переговорных сессий" (как COP называются на языке ООН), секретариат РКИК ООН принял прагматичный подход. Внутренняя политика каждой принимающей страны отделена от главной цели борьбы с изменением климата. Очевидно, что ожидание, пока каждый член ООН будет соблюдать определенный стандарт политического поведения, прежде чем сообщество наций предпримет коллективные действия по сокращению выбросов, ни к чему не приведет.

Другая причина отделения политики от борьбы с изменением климата заключается в том, что не всегда ясно, как первое влияет на второе. В 2020 году лидер свободного мира, Соединенные Штаты Америки, вышел из Парижского соглашения 2015 года, самого важного договора по климату за последние десятилетия, тем самым присоединившись к не подписавшим его Ирану, Ливии и Йемену. С тех пор он воссоединился.

Тем не менее, США по-прежнему являются крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов (ПГ) и обладают лишь четвертью мощностей возобновляемой энергетики, как Китай.

Но даже если ООН мудро делегировала право выбора страны-организатора самим сторонам (поскольку COP проводится в разных регионах мира каждый год и существует 5 назначенных регионов), пригодность Азербайджана в качестве COP29 хозяин был допрошен.

Должна ли конференция по борьбе с изменением климата, то есть конференция по снижению роли ископаемого топлива в мировой экономике, проводиться дважды подряд крупными производителями ископаемого топлива? Тем более, что ОАЭ воспользовались возможностями сетевого взаимодействия на COP28 для переговоров по сделкам по нефти и газу.

Это не просто репутационная проблема. Прогресс по Парижскому соглашению был вялым. Договор требует от правительств действовать коллективно, чтобы удержать глобальное потепление на уровне ниже 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, но цель оказалась недостижимой. Средние глобальные температуры продолжают расти. РКИК ООН хочет, чтобы страны "сообщили о действиях, которые они предпримут для сокращения выбросов парниковых газов для достижения целей Парижского соглашения", но векторы сопротивления исходят с трех направлений.

Политики в развитых странах обеспокоены тем, что меры по предотвращению изменения климата повлияют на уровень жизни и, следовательно, на их собственную избирательность. Во-вторых, развивающиеся страны чувствуют себя уязвленными тем, что они считают декарбонизацией, ограничивающей экономический рост. И, наконец, у многих стран-производителей ископаемого топлива, похоже, нет плана Б, как восполнить дефицит ВВП, когда мир перейдет на возобновляемые источники энергии. Следовательно, они продолжают вести дела как обычно, даже на конференции по борьбе с изменением климата.

История перехода, которую стоит рассказать

К счастью, у Азербайджана есть лучшая история энергетического перехода, чем у большинства других стран. Да, она экспортирует около 80% нефти и газа. И да, Международное энергетическое агентство предполагает, что "Азербайджан обладает примерно 2,5 триллионами кубических метров доказанных запасов природного газа... Ожидается, что они продолжат вносить значительный вклад в экономику в ближайшие десятилетия".

Однако есть признаки того, что при Президенте Ильхаме Алиеве страна готовится к переходу на низкоуглеродные технологии, экономя свои ресурсы ископаемого топлива и разрабатывая разнообразные проекты возобновляемой энергетики.

Это единственная страна, планирующая проекты морской ветроэнергетики на Каспии, а также развивающая крупнейшую солнечную электростанцию на Кавказе и в Каспийском регионе. Примечательно, что Азербайджан осознал важность подключения к трансконтинентальным суперсетям, одному из предложенных способов регулирования колебаний спроса и предложения возобновляемой энергии. К 2030 году он планирует экспортировать 5 ГВт электроэнергии через предложенный Каспийско-Черноморско-Европейский коридор зеленой энергии. Страна сотрудничает с Masdar, одной из крупнейших в мире компаний, занимающихся возобновляемой энергетикой.

Воодушевленные этими примерами международного сотрудничества в энергетическом секторе, официальные лица Азербайджана выражают осторожный оптимизм. Назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев заявил, что "климатическая проблема может быть сложной, но она не является непреодолимой. Поскольку изменение климата является общей проблемой, ее решение может заключаться только во взаимной поддержке и коллективных действиях".

Это обнадеживающие слова. Что действительно нужно миру, так это успешный пример перехода нефтегосударства к низкоуглеродной энергетике. Пример, который говорит нам, что если они могут это сделать, то сможет и каждый. И, возможно, COP29 предложит нам такой вариант.