Эксперты ожидают дефицит Биткоинов

Эксперты прогнозируют дефицит биткоинов на фоне растущего интереса институциональных инвесторов к первой криптовалюте.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом пишет Cointelegraph.

Стоимость активов под управлением спотовых биткоин-ETF в США достигла $30 млрд, что стало рекордным показателем для всей ETF-индустрии. Интерес к биткоинам со стороны биржевых фондов может привести к ситуации, когда спрос будет опережать предложение.

Эксперты отмечают, что на биржах и в кошельках майнеров находится около 3 млн BTC, из которых 1,5 млн BTC - у американских компаний. За последнюю неделю биткоин-ETF скупили более 30 тыс. BTC, что увеличивает вероятность ценового шока.

Отток средств из биржевого фонда Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) продолжается. По данным SoSoValue, за последние сутки из фонда вывели около $500 млн. Однако общая стоимость активов под управлением GBTC остается на уровне, зафиксированном в момент запуска биржевого фонда в январе, что может быть связано с ростом цены биткоина.

Дефицит биткоинов и растущий спрос со стороны биржевых фондов может привести к взлету цены BTC выше ожиданий рынка, считает глава аналитической компании CryptoQuant Ки Ян Джу.

Согласно прогнозу руководителя CryptoQuant, цена биткоина может достичь $112 тыс. к концу 2024 года, если текущий тренд на приток средств в биржевые фонды на биткоин сохранится.

Эксперт также отмечает, что количество биткоинов на "адресах накопления" (в кошельках, принимающих только входящие транзакции) продолжает расти, но пока не достигло критического уровня для возникновения "кризиса" ликвидности.

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