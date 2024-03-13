Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась

Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-феврале 2024 года вырос на 1,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в среду Day.Az.

Отметим, что на конец января индекс потребительских цен составлял 1,7 процента.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 0,7 процента. Непродовольственные товары подорожали на 1,7 процента, а платные услуги населению - на 3,2 процента.

В январе 2024 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

 

Февраль 2024 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %)

Февраль 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)

Январь-февраль 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)

Всего продукты и услуги

100,6

100,8

101,3

Продовольственные товары в т.ч.

100,7

99,7

100,2

Продукты питания

100,7

99,2

99,7

Алкогольные напитки

100,8

102

101,9

Табачные изделия

100

111,7

111,7

Непродовольственные товары

100,1

101,7

101,6

Платные услуги

101

102,3

102,7

Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2023 году вырос на 8,8 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 9,6 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,4 процента, а платные услуги населению - на 8,2 процента.

В декабре 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года.

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