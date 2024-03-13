Потенциал Среднего коридора привлекает внимание игроков далеко за пределами региона.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал советник посольства Азербайджана в Казахстане Ровшан Кязимов в ходе "круглого стола" в рамках третьего заседания Азербайджано-Казахстанского экспертного совета.

"Отношения Азербайджана и Казахстана развиваются во всех сферах. Отдельно хотелось бы остановиться на сотрудничестве в транспортно-логистической сфере. Нынешняя геополитическая ситуация и тенденции, наблюдаемые в мировой экономике, требуют укрепления взаимодействия в этой сфере. Потенциал Среднего коридора привлекает внимание не только стран региона, но и других игроков далеко за пределами региона", - сказал Кязимов.

По его словам, важнейшим элементом Среднего коридора является Зангезурский коридор.

"В настоящее время Азербайджан активно занимается открытием данной транспортной артерии, которая послужит экономическому процветанию всех стран региона. На участке Зангезурского коридора, который проходит через территорию Азербайджана, большая часть работ уже выполнена", - сказал Кязимов.

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